У середу, 4 жовтня, на донецький Шахтар чекає другий матч групової стадії Ліги чемпіонів 2023-2024. Команда Патріка ван Леувена відправиться в гості до бельгійського Антверпена, пише 24 канал.

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Невдалий старт в Лізі чемпіонів

Обидві команди невдало почали цей євросезон. "Гірники" поступились прямому конкуренту Порту у номінально домашній грі, яка проходила в Гамбурзі (1:3). На гол Келсі "дракони" відповіли дублем Галено та голом Таремі.

Для Антверпена ж це дебютний сезон в Лізі чемпіонів. Починати його підопічним ван Боммеля довелось на "Камп Ноу" і Барселона не залишила бельгійцям ані шансу (0:5).

Де дивитися матч Антверпен – Шахтар?

Офіційним транслятором ігор Ліги чемпіонів в Україні є онлайн-сервіс Megogo. Саме там, на каналі "Megogo Футбол Перший" і буде показана гра у Бельгії. Початок матчу – о 19:45 за київським часом.

За годину до цього, о 18:45, розпочнеться передматчева студія, де експерти обговорять майбутню зустріч Шахтаря. Одразу ж після матчу на глядачів чекає підсумкова студія із аналізом зустрічі.

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Окрім цього, в Україні матч також буде показаний на платформі Volia TV. Що ж стосується текстової трансляції матчу Антверпен – Шахтар, то вона буде доступна на сайті 24 каналу.

Ситуація в чемпіонаті

Відзначимо, що на внутрішній арені справи команд теж йдуть не найкращим чином. Шахтар поки очолює турнірну таблицю, але у двох останніх турах підопічні ван Леувена набрали всього один бал. Ба більше, за втраченими очками лідером є Динамо з шестиочковим відривом.

У свою чергу Антверпен виграв лише тричі у дев'яти іграх чемпіонату, а три останні зустрічі звів до нульової нічиєї. Через це команда ван Боммеля посідає п'яту сходинку, відстаючи від лідерів Юніона Сен-Жиллуаз та Гента на 5 очок.

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