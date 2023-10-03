У середу, 4 жовтня, на донецький Шахтар чекає другий матч групової стадії Ліги чемпіонів 2023-2024. Команда Патріка ван Леувена відправиться в гості до бельгійського Антверпена, пише 24 канал.
До теми Шахтар має проблеми в Лізі чемпіонів: які шанси у ван Леувена в матчі проти дебютанта турніру
Невдалий старт в Лізі чемпіонів
Обидві команди невдало почали цей євросезон. "Гірники" поступились прямому конкуренту Порту у номінально домашній грі, яка проходила в Гамбурзі (1:3). На гол Келсі "дракони" відповіли дублем Галено та голом Таремі.
Для Антверпена ж це дебютний сезон в Лізі чемпіонів. Починати його підопічним ван Боммеля довелось на "Камп Ноу" і Барселона не залишила бельгійцям ані шансу (0:5).
Де дивитися матч Антверпен – Шахтар?
Офіційним транслятором ігор Ліги чемпіонів в Україні є онлайн-сервіс Megogo. Саме там, на каналі "Megogo Футбол Перший" і буде показана гра у Бельгії. Початок матчу – о 19:45 за київським часом.
За годину до цього, о 18:45, розпочнеться передматчева студія, де експерти обговорять майбутню зустріч Шахтаря. Одразу ж після матчу на глядачів чекає підсумкова студія із аналізом зустрічі.
Читайте також Ганебне рішення УЄФА: представник Російського футбольного союзу призначений на матч Шахтаря в ЛЧ
Окрім цього, в Україні матч також буде показаний на платформі Volia TV. Що ж стосується текстової трансляції матчу Антверпен – Шахтар, то вона буде доступна на сайті 24 каналу.
Ситуація в чемпіонаті
Відзначимо, що на внутрішній арені справи команд теж йдуть не найкращим чином. Шахтар поки очолює турнірну таблицю, але у двох останніх турах підопічні ван Леувена набрали всього один бал. Ба більше, за втраченими очками лідером є Динамо з шестиочковим відривом.
У свою чергу Антверпен виграв лише тричі у дев'яти іграх чемпіонату, а три останні зустрічі звів до нульової нічиєї. Через це команда ван Боммеля посідає п'яту сходинку, відстаючи від лідерів Юніона Сен-Жиллуаз та Гента на 5 очок.
Варто знати Україна провалюється у таблиці коефіцієнтів УЄФА: що треба для збереження місця в Лізі чемпіонів
Історія зустрічей Шахтаря з бельгійцями
- Шахтар та Антверпен ніколи не зустрічались у єврокубках.
- Донеччани ж натомість награли аж 14 матчів проти суперників з Бельгії.
- Левова частка цих ігор була проти Брюгге (8)
- Також по два матчі "гірники" зіграли проти Андерлехта, Генка та Гента
- Статистика позитивна – 8 перемог, 5 нічиїх та одна поразка
- Останній раз Шахтар грав з бельгійцями аж сім років тому, двічі перемігши Гент у Лізі Європи 2016-2017 (5:0, 5:3)