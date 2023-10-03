В среду, 4 октября, донецкому Шахтеру предстоит второй матч групповой стадии Лиги чемпионов 2023-2024. Команда Патрика ван Леувена отправится в гости в бельгийский Антверпен, пишет 24 канал.
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Неудачный старт в Лиге чемпионов
Обе команды неудачно начали этот евросезон. "Горняки" уступили прямому конкуренту Порту в номинально домашней игре, которая проходила в Гамбурге (1:3). На гол Келси "драконы" ответили дублем Галена и голом Тареми.
Для Антверпена это дебютный сезон в Лиге чемпионов. Начинать его подопечным ван Боммеля пришлось на Камп Ноу и Барселона не оставила бельгийцам ни шанса (0:5).
Где смотреть матч Антверпен – Шахтер?
Официальным транслятором игры Лиги чемпионов в Украине является онлайн-сервис Megogo. Там же, на канале "Megogo Футбол Первый" и будет показана игра в Бельгии. Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.
Часом ранее, в 18:45, начнется предматчевая студия, где эксперты обсудят предстоящую встречу Шахтера. Сразу же после матча зрителей ждет итоговая студия с анализом встречи.
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Кроме того, в Украине матч также будет показан на платформе Volia TV. Что касается текстовой трансляции матча Антверпен – Шахтер, то она будет доступна на сайте 24 канала.
Ситуация в чемпионате
Отметим, что на внутренней арене дела команд тоже обстоят не лучшим образом. Шахтер пока возглавляет турнирную таблицу, но в двух последних турах подопечные ван Леувена набрали всего один балл. Более того, по потерянным очкам лидером является Динамо с шестиочковым отрывом.
В свою очередь Антверпен выиграл всего трижды в девяти играх чемпионата, а три последних встречи свел к нулевой ничьей. Поэтому команда ван Боммеля занимает пятое место, отставая от лидеров Юниона Сен-Жиллуаз и Гента на 5 очков.
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История встреч Шахтера с бельгийцами
- Шахтер и Антверпен никогда не встречались в еврокубках.
- Дончане же наиграли 14 матчей против соперников из Бельгии.
- Львиная доля этих игр была против Брюгге (8)
- Также по два матча "горняки" сыграли против Андерлехта, Генка и Гента
- Статистика положительная – 8 побед, 5 ничьих и одно поражение
- Последний раз Шахтер играл с бельгийцами семь лет назад, дважды победив Гент в Лиге Европы 2016-2017 (5:0, 5:3)