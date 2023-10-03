У середу, 4 жовтня, Шахтар проведе свій другий матч у цьому сезоні Ліги чемпіонів. Команда Патріка ван Леувена зійдеться на виїзді проти бельгійського Антверпена, пише 24 канал. Початок – о 19:45 за київським часом.

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Погана форма Шахтаря

Донеччани невдало почали свій шлях в ЛЧ. У стартовій грі групового раунду "гірники" поступились прямому конкуренту за вихід у плей-офф Порту (1:3). Це максимально понизило шанси на прохід в 1/8 фіналу.

Тепер же для донеччан важливо зачепитися за третє місце, яке дасть право зіграти у плей-офф Ліги Європи. Антверпен є як раз прямим конкурентом у цій боротьбі.

Антверпен теж не у найкращому стані

У першому турі абсолютний дебютант Ліги чемпіонів без шансів поступився Барселоні на "Камп Ноу" (0:5). В чемпіонаті підопічні ван Боммеля поки не сильно вражають.

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Антверпен виграв лише три з дев'яти матчів та посідає 5 місце. Відставання від лідерів Юніон Сен-Жиллуаза та Гента складає 5 очок. Шахтар же лідирує в УПЛ, але і там підопічні ван Леувена виглядають не найкращим чином – нічиї проти Вереса, Кривбаса та Руха і поразка Ворсклі.

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Букмекери вважають Антверпен фаворитом у домашній грі проти Шахтаря. Коефіцієнт на тріумф бельгійців становить 1,92, тоді як на донеччан – 4,40. Нічия ж оцінюється у 3,90.

При цьому експерти очікують на результативну зустріч. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1.88, тоді як на ТМ – за 2,13. Найбільш вірогідними авторами голів є наступні футболісти:

Вінсент Янссен (Антверпен) – 2,10

Джордж Іленіхена (Антверпен) – 2,85

Юрген Еккеленкамп (Антверпен) – 3,40

Мішель-Анж Баліквіша (Антверпен) – 3,40

Арбенор Муджа (Антверпен) – 3,75

Кевін Келсі (Шахтар) – 4,00

Данило Сікан (Шахтар) – 4,00

Георгій Судаков (Шахтар) – 5,50

Артем Бондаренко (Шахтар) – 5,50

Олексій Кащук (Шахтар) – 5,50

Олександр Зубков (Шахтар) – 5,50

Дмитро Криськів (Шахтар) – 6,00

Історія зустрічей. Шахтар та Антверпен ніколи не зустрічались у єврокубках. Донеччани ж натомість награли аж 14 матчів проти суперників з Бельгії. Левова частка цих ігор була проти Брюгге. Статистика радує око – 8 перемог при п'яти нічиїх та одній поразці.