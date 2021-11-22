Англійська мова та позиція дружини: чому Зідан відмовився очолити МЮ
Джерело:Cuatro
Манчестер Юнайтед активно шукає нового тренера. Один із кандидатів був Зінедін Зідан, але в англійському клубі його не буде.
Француза не буде у Манчестері
Французький наставник відхилив пропозицію босів "червоних дияволів". Існують дві причини, чому Зінедіна Зідана не буде у Манчестер Юнайтед.
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Екстренер Реала не хоче переїжджати в АПЛ через недосконале звання англійської мови. Це не все. Ще одна причина відмови – позиція дружини, яка не хоче їхати у Манчестер.
Останнім місцем роботи Зідана був мадридський Реал, у якому тренер пропрацював усю кар'єру. Із 30 червня 2021 року француз перебуває без роботи.
Наразі командою будуть керувати технічний директор Даррен Флетчер і Майкл Каррік, який входив у тренерський штаб норвежця. Наступником Сульшера також може стати нинішній наставник Лестера Брендан Роджерс.
Манчестер Юнайтед без тренера
- Поразка від Вотфорда стала останньою краплею у терпінні керівництва МЮ. "Червоні дияволи" зазнали фіаско з рахунком 4:1. Після цього Уле Гуннар Сульшер був звільнений з тренерського крісла клубу із Манчестера.
- Останнім часом команда показує погані виступи. Після 12-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед із 17 очками посідає лише 8 місце в англійській першості.
- Раніше повідомлялось, що футболісти МЮ самі вимагали відставки норвежця.