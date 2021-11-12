Невілл: Це тактика відволікання уваги
Невіллу не сподобалися публікації футболістів МЮ після домашніх поразок на "Олд Траффорд" Ліверпулю (5:0) та Манчестер Сіті (2:0).
До речі Не встиг прийти, як вже йде: Роналду задумався над тим, щоб покинути Манчестер Юнайтед
Колишній захисник Манчестер Юнайтед зазначив, що в команді є гравці, якими він захоплюється через їх футбольні та людські якості. Та разом з тим, за словами Невілла, він не впізнає футболістів, коли бачить їх дописи у соцмережах.
Я бачу ванільні, вилизані повідомлення. Я читаю нещирі вибачення, які не чіпають ні мене, ні будь-якого іншого фаната Юнайтед. Я бачу, як половина складу публікує твіти із майже однаковими фразами. Все виглядає так, наче вони читають сценарій. І не лише у Юнайтед,
– зауважив експерт.
На думку колишнього тренера Валенсії, у такий спосіб намагаються відвернути увагу. Він назвав це "путінським прийомом".
"Деякі з цих твітів і постів – тактика відволікання уваги. Читаючи їх, ти відчуваєш, що тобою маніпулюють. Якісь путінські прийоми контролю за повісткою. Це ж футбол!", – сказав Невілла.
На завершення експерт Sky Sports назвав ці дописи сміховинними та брехливими.
У соцмережах я бачу пости футболістів, з якими знайомий. І вони використовують слова та фрази, які аж ніяк не відображають стан реальної людини. Пости сміховинно брехливі, і фанати знають про це,
– резюмував легендарний футболіст.
Манчестер Юнайтед забуксував посеред сезону
- У Манчестер Юнайтед невдала серія: "червоні дияволи" виграли тільки чотири поєдинки з 10-и останніх в АПЛ. У пасиві клубу ще чотири поразки та дві нічиї.
- Через невдачі МЮ вилетів із зони Ліги чемпіонів: команда перебуває на 6-у місці у турнірній таблиці АПЛ.
- Окрім невдалих результатів, у фанатів та експертів є питання до гри Манчестер Юнайтед. Через це у відставку можуть відправити наставника МЮ Уле Гуннара Сульшера.