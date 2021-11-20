Вотфорд – Манчестер Юнайтед 4:1

Голи: Кінг, 28, Сарр, 44, Педру, 90+2, Денніс, 90+6 – ван де Бек, 50

Вилучення: Магвайр, 69

Нереалізований пенальті: Сарр, 11 (Вотфорд)

Вже на початку матчу господарі мали чудовий шанс забити. Після фолу на Кінгу у штрафному МЮ суддя вказав на пенальті. Сарр забрав м'яч до рук, але переграти голкіпера не зумів. Щоправда, м'яч після добивання від Кіко побував у ворота де Хеа.

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Арбітр матчу дав зрозуміти, що буде перевіряти взяття воріт на відеоповторі. Після перегляду суддя вказав, що потрібно перебити пенальті. До позначки знову підійшов Сарр та вдруге поспіль пробив у цей же кут воріт. Де Хеа не став змінювати щось та кинувся у той же кут – сейв іспанського воротаря.

У середині першого тайму Кінг таки забив та відкрив рахунок у матчі – 1:0.

Вже через декілька хвилин "червоні" дияволи могли забити. Але з ударом Рашфорда впорався воротар Фостер.

Не минуло десяти хвилин, як вже де Хеа видав яскравий сейв після пострілу Кінга.

Шок для гостей. За одну хвилини до завершення основного часу першого тайму господарі подвоїли перевагу на табло. Сарр отримав передачу від Кіко та потужним ударом пробив у дальній кут воріт МЮ – 2:0.

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Після відпочинку команді Сульшера вдалось відквитати один гол. Роналду головою скинув м'яч на ван де Бека, який впритул розстріляв володіння Вотфорда – 2:1.

Вже у наступній атаці Роналду впав у штрафному суперника, вимагаючи пенальті. Але суддя навіть не став звертати увагу на Кріштіану.

Протягом двох хвилин дві класні нагоди змарнували гості. Спершу Фернандеш замкнув простріл, але м'яч після його удару пролетів поруч зі стійкою. А з ударом від Роналду впорався голкіпер господарів Фостер.

На 78-й хвилині МЮ таки забив. Але взяття воріт від Роналду було скасоване через офсайд.

Два голи господарів. Справжня катастрофа для МЮ була у компенсований арбітром до матчу час. На 90+2 хвилині Родрігес з гострого кута прошив сітку воріт Манчестер Юнайтед. А вже через три хвилини Фостер далеко вибив м'яч від воріт, захист гостей зіграв дуже невдало. М'яч полетів до ніг Денніса, який відзначився голом-близнюком, який раніше забив Родрігес. В активі Денніса, який раніше виступав за луганську Зорю, два асисти та гол.

Команда Сульшера зазнала ганебної поразки від Вотфорда з рахунком 4:1.

Вотфорд із 13 очками йде 16-м Манчестер Юнайтед посідає 7 місце в АПЛ, маючи у своєму активі 17 пунктів.

Вотфорд – Манчестер Юнайтед: відеоогляд матчу