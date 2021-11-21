Уле Гуннар Сульшер більше не є головним тренером манкуніанців – 48-річний норвежець покинув свою посаду попри чинний контракт до 30 червня 2024 року.
До слова МЮ сенсаційно був знищений Вотфордом: гол та два асисти в активі ексгравця Зорі – відеоогляд
Поразка у матчі проти Уотфорда стала однією з серії негативних результатів МЮ. В останніх семи поєдинках чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед здобув лише чотири очки, програвши п'ять матчів.
Хто замінить Сульшера?
Допоки МЮ не знайде заміну Уле Гуннару, командою тимчасово керуватимуть технічний директор Даррен Флетчер і Майкл Каррік, який входив у тренерський штаб норвежця. Серед головних претендентів на заміну називають Брендана Роджерса і Зінедіна Зідана.
Уле Гуннар Сульшер очолив Юнайтед у грудні 2018-го з приставкою "в.о." після відходу Жозе Моурінью. У квітні 2019 року він був офіційно затверджений головним тренером і відтоді провів на чолі команди 149 поєдинків.