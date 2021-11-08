Терпіння вже немає

Манчестер Юнайтед під керівництвом Уле Гуннара Сульшера потрохи перетворюється у бляклу пляму в АПЛ. Поразка вдома від Манчестер Сіті (0:2) стала останньою краплею у терпінні футболістів.

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Команда вимагає відставки норвежця з посади головного тренера. Однак усе залежить від рішення співвласника клубу Джоела Глейзера. У планах керівництва "червоних дияволів" не було звільнення Сульшера. Наставник повинен був допрацювати до кінця сезону. Але команда не має наміру так довго чекати. Футболісти на чолі з Кріштіану Роналду висловили свої претензії щодо роботи тренера.

Цікаво! Раніше Роналду закликав футболістів підтримати Сульшера після невдалих результатів та дати йому ще час на виправлення. Тепер терпець португальця теж увірвався.

Якщо керівники МЮ таки дослухаються до невдоволених гравців, то команду до кінця сезону може очолити Ральф Рангнік, який працює директором спорту та комунікації у російському Локомотиві.

Кар'єра Сульшера у Манчестер Юнайтед