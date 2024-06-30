Побиті Україною проти фаворита Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Англія – Словаччина

Збірні Англії та Словаччини зіграють на чемпіонаті Європи 30 червня 2024. Трансляцію гри у Гельзенкірхені можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У неділю, 30 червня, на Євро-2024 відбудуться ще два матчі в рамках 1/8 фіналу. Першою зустріччю дня стане битва у Гельзенкірхені, де Англія зустрінеться зі Словаччиною, пише 24 Канал.

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Англія не вражає

Команда Гарет Саутгейта отримала чималу порцію критики за виступи на груповій стадії. Англія хоч і виграла квартет, але здобула лише п'ять очок та забила всього два голи.

Можливо, тренер береже сили підопічних на плей-оф, але до прагматичного стилю гри Саутгейта при шикарному підборі гравців вже давно питання. Можливо, серйозний опір "трьом левам" зможуть запропонувати словаки.

Підопічні Франческо Кальцони опинились третіми у групі з Румунією, Бельгією та Україною. Хоч словаки і програли команді Сергія Реброва, вони змогли пройти з третього місця завдяки кращій різниці голів.

При цьому команда вже дивувала на цьому Євро, обігравши у першому турі грізну Бельгію. На щастя для словаків, вони підходять до матчу 1/8 фіналу без втрат. Англія ж не зможе розраховувати лише на Шоу, до відсутності якого звикли.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Англія – Словаччина користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Англія – Словаччина. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.