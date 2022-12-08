Рахім Стерлінг повертається у розташування збірної Англії. Футболіст лондонського Челсі доєднається до національної команди у Катарі 9 грудня. А це за день до чвертьфіналу проти французів.

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Повернення на фланг

Нагадаємо, що 28-річний лівий вінгер терміново повернувся додому із Катару через пограбування. Злочинці скористались чемпіонатом світу та відсутністю футболіста у власному будинку. Однак там на момент пограбування перебувала родина Стерлінга – наречена та троє дітей.

Грабіжники винесли із будинку гравця коштовні годинники на суму 300 тисяч фунтів.

Через це Стерлінг вже пропустив попередню гру Англії в 1/8 фіналу Мундіалю проти Сенегалу. Але і без Рахіма команда Гарета Саутгейта розгромила суперника з рахунком 3:0.

Зверніть увагу! Чвертьфінал ЧС-2022 Англія – Франція відбудеться 10 грудня о 21:00 за Києвом. Переможець майбутньої зустрічі зіграє проти тріумфатора матчу Португалія – Марокко.

До від'їзду з команди Стерлінг провів на Мундіалі у Катарі два матчі, у яких відзначився м'ячем та гольовою передачею. Обидві результативні дії були у поєдинку проти Ірану (6:2).