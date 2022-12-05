Під час Мундіалю постраждала родина 27-річного лівого вінгера. Злочинці вдерлись у будинок Рахіма Стерлінга, де у той момент перебувала сім'я футболіста, та пограбували дім півзахисника Челсі.
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Злочинці збагатились на 300 тисяч фунтів
Сталось це за день до матчу проти Сенегалу, який Стерлінг пропускав. Адже терміново повернувся додому, щоб побути разом із сім'єю та прояснити цю жахливу ситуацію.
На щастя, родина футболіста збірної Англії не постраждала. Грабіжники ж винесли з дому спортсмена дорогоцінні годинники на суму 300 тисяч фунтів.
Стерлінг постарається якомога швидше повернутись у Катар, де вже 10 грудня Англія буде боротись за вихід у півфінал Мундіалю. Суперником "трьох левів" буде збірна Франції.