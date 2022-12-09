За зіграний час Маркус Рашфорд відзначився трьома голами за 132 хвилини – у ворота Ірану та Уельсу. Така гра лівого вінгера привернула увагу багатьох грандів Європи, серед яких виявився й французький ПСЖ.

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Нассер Аль-Хелаїфі: Можливо, влітку, чому ні

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі розповів про інтерес до футболіста Манчестер Юнайтед. Він розхвалив гру Рашфорда, але французи хочуть спробувати отримати його безкоштовно.

Можна це буде зробити влітку 2023 року. Адже контракт Рашфорда з МЮ розрахований до кінця червня 2023-го. В МЮ є шанс пролонгувати угоду футболіста ще на один рік, але наразі "червоні дияволи" не використали такої можливості.

Очільник французького клубу повідомив, що раніше ПСЖ намагався контактувати з Маркусом, але тоді перемовини були не на часі.

Можливо, влітку, чому ні? Сьогодні, якщо він стане вільним агентом, ми можемо поговорити з ним напряму, однак ми не будемо цього робити. Нехай він зосередиться на чемпіонаті світу, і, сподіваюся, у січні ми з ним поспілкуємось,

– сказав очільник парижан.

У сезоні-2022/2023 Рашфорд провів 19 матчів, у яких забив 9 голів та зробив 3 результативні передачі.

Що відомо про кар'єру Маркуса Рашфорда