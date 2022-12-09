За зіграний час Маркус Рашфорд відзначився трьома голами за 132 хвилини – у ворота Ірану та Уельсу. Така гра лівого вінгера привернула увагу багатьох грандів Європи, серед яких виявився й французький ПСЖ. Цікаво прочитатиРоналду відмовився тренуватись із запасом Португалії після переможного матчу проти Швейцарії Нассер Аль-Хелаїфі: Можливо, влітку, чому ні Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі розповів про інтерес до футболіста Манчестер Юнайтед. Він розхвалив гру Рашфорда, але французи хочуть спробувати отримати його безкоштовно. Можна це буде зробити влітку 2023 року. Адже контракт Рашфорда з МЮ розрахований до кінця червня 2023-го. В МЮ є шанс пролонгувати угоду футболіста ще на один рік, але наразі "червоні дияволи" не використали такої можливості. Очільник французького клубу повідомив, що раніше ПСЖ намагався контактувати з Маркусом, але тоді перемовини були не на часі. Можливо, влітку, чому ні? Сьогодні, якщо він стане вільним агентом, ми можемо поговорити з ним напряму, однак ми не будемо цього робити. Нехай він зосередиться на чемпіонаті світу, і, сподіваюся, у січні ми з ним поспілкуємось, – сказав очільник парижан. У сезоні-2022/2023 Рашфорд провів 19 матчів, у яких забив 9 голів та зробив 3 результативні передачі. Що відомо про кар'єру Маркуса Рашфорда Вихованець Манчестер Юнайтед, який розпочав виступи у головній команді "червоних дияволів" у перший день 2016 року. За головну команду провів вже 322 матчі, у яких відзначився 101 голом та 61 асистом. До цього грав за різні вікові категорії МЮ. У збірній Англії дебютував 25 травня 2016 року. Сталось це у товариському поєдинку проти Австралії, у якому команда "трьох левів" перемогла з рахунком 2:1. Вже у дебютному матчі Рашфорд відзначився першим м'ячем у футболці збірної Англії. За даними Transfermarkt, вартість гравця оцінена у 55 мільйонів євро.