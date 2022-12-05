Підопічні Гарета Саутгейта двічі забили у ворота Менді наприкінці першого тайму. Голами відзначились Хендерсон та Кейн. Майже одразу по перерві рахунок став 3:0 на користь англійської збірної завдяки Сака.
Детальніше про гру Англія розбиває Сенегал в 1/8 фіналу ЧС-2022: попереду чвертьфінал із Францією – відео
Скористались грою на ЧС-2022
Англія більше не забивала, а Сенегал так і не зміг відзначитись бодай голом престижу. Команда Саутгейта перемагає африканську збірну 3:0 та виходить у чвертьфінал Мундіалю у Катарі.
Участь в 1/8 фіналу несподівано не взяв півзахисник Челсі Рахім Стерлінг. Згодом журналіст Daily Telegraph Football News Метт Лов повідомив, що футболіст терміново покинув Катар через неприємності у власному будинку. Під час ЧС-2022 у Стерлінга пограбували будинок.
Пограбування відбулось за день до матчу Англія – Сенегал.
Рахім вирушив додому, щоб розібратись у ситуацію та побути з родиною. Після чого Стерлінг планує повернутись до команди та допомогти "трьох левам" пройти у півфінал Мундіалю.
Статистика Стерлінга на Мундіалі у Катарі
- Рахім взяв участь у перших двох матчах групового раунду ЧС-2022, але не провів жодного повного поєдинку.
- У матчі проти Уельсу розпочав із лави запасних, де й у підсумку простежив за усієї грою.
- Загалом на Мундіалі у Катарі провів на футбольному полі 139 хвилин, за які встиг відзначитись дебютним голом та асистом. Таку результативність Стерлінг показав у зустрічі з Іраном (6:2).