Підопічні Гарета Саутгейта двічі забили у ворота Менді наприкінці першого тайму. Голами відзначились Хендерсон та Кейн. Майже одразу по перерві рахунок став 3:0 на користь англійської збірної завдяки Сака.

Детальніше про гру Англія розбиває Сенегал в 1/8 фіналу ЧС-2022: попереду чвертьфінал із Францією – відео

Скористались грою на ЧС-2022

Англія більше не забивала, а Сенегал так і не зміг відзначитись бодай голом престижу. Команда Саутгейта перемагає африканську збірну 3:0 та виходить у чвертьфінал Мундіалю у Катарі.

Участь в 1/8 фіналу несподівано не взяв півзахисник Челсі Рахім Стерлінг. Згодом журналіст Daily Telegraph Football News Метт Лов повідомив, що футболіст терміново покинув Катар через неприємності у власному будинку. Під час ЧС-2022 у Стерлінга пограбували будинок.

Пограбування відбулось за день до матчу Англія – Сенегал.

Рахім вирушив додому, щоб розібратись у ситуацію та побути з родиною. Після чого Стерлінг планує повернутись до команди та допомогти "трьох левам" пройти у півфінал Мундіалю.

Важливо! В 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 Англія зустрінеться з Францією. Старт матчу 10 грудня о 21:00 за київським часом.

Статистика Стерлінга на Мундіалі у Катарі