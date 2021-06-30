"Чесно, поки ні", – відповів Артем Довбик на запитання журналістів у ефірі програми "Великий футбол". Свій вихід на поле форвард відверто назвав "збігом обставин".

Тут детальніше Мій вирішальний гол? Напевно, це доля якась, – герой матчу зі Швецією про збіг обставин

"Це неймовірно!"

На природне запитання, чи зможе футболіст заснути після такого матчу, Артем Довбик відповів так:

"Напевно, ні. Зараз ще і на допінг піду. Ніч, напевно, буде довга".

Перемогу ж України над Шведами Артем назвав неймовірною, а вихід в 1/4 фіналу Євро-2020 – здобутком усієї країни.

Це неймовірно! Думаю, це перемога для всієї країни. Для нас у такий важкий час – це дуже важлива перемога у плані емоцій. Нас, напевно, зараз весь світ знатиме. Думаю, це дуже важливо,

– сказав Довбик.

А ще – це рекорд

Гол у ворота Швеції, що цікаво, став першим для Артема Довбика за збірну України – й одразу не тільки вирішальним, а й рекордним.

Річ у тім, що м'яч після удару Довбика перетнув лінію воріт на 121 хвилині (якщо геть точно, то 120 хвилині і 37 секунді).

Попереднє таке ж досягнення – найпізніший гол на Чемпіонатах Європи – тримався з 1984 року.

Тоді легендарний гравець збірної Франції Мішель Платіні забив Португалії, коли годинник судді показував 118 хвилин і 53 секунди.

Важливо: у чвертьфіналі збірна України зіграє з Англією. Це станеться 3 липня на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

Варто переглянути Україна історично вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020: відео

Артем Довбик: коротка біографія

Артем Довбик народився у Черкасах.

Перший професійний контракт підписав у 2014 – з клубом "Черкаське Дніпро".

У 2015 перейшов до "Дніпра", потім трохи пограв в оренді у Молдові, за контрактом – у Данії (у 2018).

Зараз грає за "Дніпро-1".

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