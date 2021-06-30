За його словами, для команди Швеції це дуже жорсткий результат. Футболісти та тренерський штаб розчаровані таким результатом.

Дивіться також Україна історично вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020: відео

"Нам дуже важко. Ми розчаровані. Моя команда діяла добре, і в другому таймі ми повинні були вирішувати долю поєдинку на свою користь. Це дуже жорстокий для нас результат. Ми повинні пережити це падіння разом", – сказав він.

Про що я говорив з Андрієм Шевченком після закінчення матчу? Я висловив йому своє невдоволення щодо того, що футболісти його команди дуже вже захопилися симуляціями. Але Шевченко зі мною не погодився,

– заявив Андерссон.

Україна вперше вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020: що відомо