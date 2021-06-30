За його словами, для команди Швеції це дуже жорсткий результат. Футболісти та тренерський штаб розчаровані таким результатом.
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"Нам дуже важко. Ми розчаровані. Моя команда діяла добре, і в другому таймі ми повинні були вирішувати долю поєдинку на свою користь. Це дуже жорстокий для нас результат. Ми повинні пережити це падіння разом", – сказав він.
Про що я говорив з Андрієм Шевченком після закінчення матчу? Я висловив йому своє невдоволення щодо того, що футболісти його команди дуже вже захопилися симуляціями. Але Шевченко зі мною не погодився,
– заявив Андерссон.
Україна вперше вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020: що відомо
- Збірна України обіграла команду Швеції в 1/8 Євро-2020 із рахунком 2:1. Так наша команда вперше в історії вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи з футболу.
- Відкрив рахунок у матчі Зінченко, на 28-ій хвилині він забив у ворота збірної Швеції після результативного пасу Ярмоленка. Втім, вже за 15 хвилин Форсберг завдяки рикошету зрівняв рахунок у матчі – 1:1.
- У другому таймі жодній з команд не вдалося отримати перевагу, тому були призначені два екстратайми.
- На 99-ій хвилині збірна Швеції залишилася в меншості: через грубу гру проти Бєсєдіна Маркус Даніельсон був вилучений з поля.
- На останній хвилині другого екстра-тайму Артем Довбик, який зіграв третій матч за збірну України, ударом головою в падінні приніс перемогу.