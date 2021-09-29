Андрію Шевченку – 45: найбільші досягнення легенди українського футболу

Легендарний українець, екснаставник збірної України з футболу Андрій Шевченко 29 вересня відзначає свій 45-й День народження. Він збудував не лише кар'єру зіркового футболіста, а ще й тренера.

День народження легенда

Андрій Шевченко нагороджений найвищою державною відзнакою – "Герой України". Заслужений майстер спорту України. У 2003 році став першим українцем, який виграв Лігу Чемпіонів. У 2004 році став третім українцем, який отримав "Золотий м'яч" – приз, який вручається найкращому футболістові Європи.

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Шевченко – найкращий бомбардир збірної України в історії (48 м'ячів). Тричі ставав кращим бомбардиром Ліги чемпіонів, двічі – чемпіонату Італії. Другий бомбардир за всю історію "Мілана". Шість разів визнавався найкращим футболістом України.

Андрію Шевченку – 45: що треба знати про легенду українського футболу



Найкращі моменти в кар'єрі Андрій Шевченка

Забив обидва голи в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-1998/99, коли "Динамо" вибило з боротьби "Реал", який на той момент був чинним переможцем турніру. Кияни втретє у своїй історії вийшли в півфінал;



Андрій Шевченко забив два голи у ворота "Реалу"

Погляд Шевченка перед переможним пенальті у ворота Буффона в 2003-му став уособленням непохитної рішучості і одним з найяскравіших кадрів зі славного єврокубкового літопису "россонері";

З 14 голами в матчах з "Інтернаціонале" Шевченко є найкращим снайпером в історії "дербі делла Мадонніна". Один з них вболівальники "Мілана" не забудуть ніколи: відкрившись під передачу в штрафний, Шева першим дотиком прибрав Івана Кордобу, а другим – відправив м'яч у ворота Франческо Тольдо. Було це в півфіналі Ліги чемпіонів-2002/03.

Андрій Шевченко поза футболом

Шевченко є батьком чотирьох синів (Джордан, Крістіан, Олександр, Райдер-Габріель). Хрещений батько старшого сина – Джордана – Сильвіо Берлусконі.



Андрій Шевченко із сім'єю / Фото з instagram.com/andriyshevchenko

Пробував свої сили в українській політиці. В результаті партія Шевченка не зуміла пройти в парламент.

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Є професійним гравцем у гольф, 2011 року виграв срібло чемпіонату України, а 2013 року став переможцем турніру одного з гольф-клубів Англії Queenwood Golf Club.



Андрій Шевченко – професійний гравець у гольф

Також Андрій Шевченко знявся у стрічці під назвою "Останній ультрас" про нелегку долю фанатів. Крім того, в активі українця – роль в комедії "Футбольний тренер-2".

У 2013 році відкрив футбольну школу у Тбілісі, спільно з Кахою Каладзе і Кріштіану Роналду.

Кар'єра у збірній України

Декілька років тренерської кар'єри Шевченко віддав збірній України. Спершу спробував себе у ролі асистента головного тренера Михайла Фоменка, а після звільнення наставника Шевченко вже сам очолив національну команду.

Україна показала хороші результати у дебютній Лізі Націй. Команда здобула 9 з 12 очок і змогла піднятися в число найсильніших колективів Європи на наступний розіграш.



Андрій Шевченко / Фото з instagram.com/andriyshevchenko

Найуспішніший період на чолі збірної – Євро-2020. Шевченко довів "синьо-жовтих" до чвертьфіналу турніру. Українська збірна з третього місця у групі С пробилась у плей-офф чемпіонату Європи. В 1/8 фіналу Україна попала на Швецію. Мало людей вірили у прохід команди Шевченка далі, але українці вирвали путівку у чвертьфінал. Героєм того матчу став нападник Артем Довбик.

В 1/4 фіналу на українських футболістів чекав ще складніший суперник – Англія. Підопічні Андрія Миколайовича старались вийти у півфінал, але були розгромлені суперником із рахунком 4:0. Україна переписала історію разом із Андрієм Шевченком.

Шевченко залишив збірну України



Андрій Шевченко покинув збірну України / Фото з instagram.com/andriyshevchenko

Вже колишній тренер "синьо-жовтих" запевнив, що не мав наміру припиняти роботу з українською збірною. Він хотів продовжити контракт, але в УАФ відповіли, що не готові поки що обговорювати цей момент.

На його пост прийшов Олександр Петраков, який виконує обов'язки головного тренера.

Редакція 24tv.ua приєднується до привітань з Днем народження Андрія Шевченка! Бажаємо все нових перемог, підкорених вершин і завойованих трофеїв!