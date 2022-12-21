Ярмоленко жорстко звернувся до росіян, показавши відео, як батько дістає з-під завалів дитину

Андрій Ярмоленко активно висвітлює через свої соцмережі усю правду про війну в Україні. Капітан збірної України вкотре звернувся до зірок країни-окупанта.

33-річний правий вінгер, який виступає за Аль-Айн, поширив у своєму інстаграмі відео після чергового обстрілу України. У кадрі є батько, який з усіх сил намагається дістати свою дитину, а на фоні мати заспокоює донечку, яка опинилась під завалами.

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Ярмоленко облаяв росіян

Андрій Ярмоленко дуже жорстко, але справедливо, звернувся до росіян, позначивши у відео трьох відомих людей Росії – футболістів Антона Шуніна, Дмітрія Тарасова та скандального репера Тіматі.

Є**ани, може прокоментуєте якось це відео?,

– підписав відео Ярмоленко.

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Звісно, що Ярмоленко не отримав жодної відповіді на своє запитання. Андрій вже далеко не вперше звертається до зомбованих росіян.

15 листопада футболіст вперше приїхав у рідну Чернігівську область.

Відзначимо, що від 24 лютого Ярмоленко активно допомагав рідному місту та загалом продовжує це робити для українських військових.

Також Андрій допоміг рідним нападника збірної України та бельгійського Брюгге Яремчука виїхати з обстріляного Чернігова, а саме батьками дружини Романа.