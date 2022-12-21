Ярмоленко жорстко звернувся до росіян, показавши відео, як батько дістає з-під завалів дитину

21 грудня 2022, 14:06
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Джерело:

інстаграм Андрія Ярмоленка

Андрій Ярмоленко активно висвітлює через свої соцмережі усю правду про війну в Україні. Капітан збірної України вкотре звернувся до зірок країни-окупанта.

33-річний правий вінгер, який виступає за Аль-Айн, поширив у своєму інстаграмі відео після чергового обстрілу України. У кадрі є батько, який з усіх сил намагається дістати свою дитину, а на фоні мати заспокоює донечку, яка опинилась під завалами.

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Ярмоленко облаяв росіян

Андрій Ярмоленко дуже жорстко, але справедливо, звернувся до росіян, позначивши у відео трьох відомих людей Росії – футболістів Антона Шуніна, Дмітрія Тарасова та скандального репера Тіматі.

Є**ани, може прокоментуєте якось це відео?,
– підписав відео Ярмоленко.

Батько витягає з-під завалів дитину: дивіться відео

Звісно, що Ярмоленко не отримав жодної відповіді на своє запитання. Андрій вже далеко не вперше звертається до зомбованих росіян.

До слова. Ярмоленко вже провів у цьому сезоні-2022/2023 у футболці Аль-Айна 12 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 4 асисти. 20 грудня Андрій відзначився у воротах Бані Ясу, а поєдинок закінчився бойовою мировою 2:2.
Автор: Софія Кулай