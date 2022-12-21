Ярмоленко жорстко звернувся до росіян, показавши відео, як батько дістає з-під завалів дитину
Джерело:інстаграм Андрія Ярмоленка
Андрій Ярмоленко активно висвітлює через свої соцмережі усю правду про війну в Україні. Капітан збірної України вкотре звернувся до зірок країни-окупанта.
33-річний правий вінгер, який виступає за Аль-Айн, поширив у своєму інстаграмі відео після чергового обстрілу України. У кадрі є батько, який з усіх сил намагається дістати свою дитину, а на фоні мати заспокоює донечку, яка опинилась під завалами.
Варто побачити На шкільній дошці досі 23 лютого: Стаховський відвідав пекельний Бахмут – емоційні фото
Ярмоленко облаяв росіян
Андрій Ярмоленко дуже жорстко, але справедливо, звернувся до росіян, позначивши у відео трьох відомих людей Росії – футболістів Антона Шуніна, Дмітрія Тарасова та скандального репера Тіматі.
Є**ани, може прокоментуєте якось це відео?,
– підписав відео Ярмоленко.
Батько витягає з-під завалів дитину: дивіться відео
Звісно, що Ярмоленко не отримав жодної відповіді на своє запитання. Андрій вже далеко не вперше звертається до зомбованих росіян.
- 15 листопада футболіст вперше приїхав у рідну Чернігівську область.
- Відзначимо, що від 24 лютого Ярмоленко активно допомагав рідному місту та загалом продовжує це робити для українських військових.
- Також Андрій допоміг рідним нападника збірної України та бельгійського Брюгге Яремчука виїхати з обстріляного Чернігова, а саме батьками дружини Романа.