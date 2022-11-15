Капітан збірної України Андрій Ярмоленко вперше від 24 лютого приїхав на українську землю. Футболіст виклав фото з рідної Чернігівщини.
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Ярмоленко: Нарешті я вдома
Правий вінгер щасливий повернутись додому. Легіонер Аль-Айна виклав фото на фоні стели з написом: "Чернігівський район". Саме там футболіст провів свої найкращі дитячі роки та починав робити перші футбольні кроки у майбутній успішній кар'єрі.
Нарешті я вдома,
– підписав Ярмоленко.
Ярмоленко повернувся у Чернігівську область / Фото з інстаграму футболіста
Відзначимо, що після 24 лютого Ярмоленко активно допомагав рідному місту. Також Андрій допоміг рідним Яремчука виїхати з обстріляного Чернігова, а саме батьками дружини Романа.