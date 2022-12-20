Цього літа Андрій Ярмоленко залишив Вест Хем. Нападник збірної України відправився підкорювати схід, підписавши контракт із Аль-Айном з ОАЕ.

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Саме цією командою керує українець Сергій Ребров. Минулий сезон видався вдалим для нашого тренера, він привів Аль-Айн до перемоги у чемпіонаті та Кубку ОАЕ.

Ярмоленко перервав гольову засуху

Правда, цього сезону справи у команди йдуть не найкращим чином. Команда зіграла вже четвертий матч внічию з останніх 5-ти. Суперником "фіолетових" був місцевий середняк Бані Яс, пише 24 канал.

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Андрій Ярмоленко вийшов на поле зі старту і вже на 28 хвилині відзначився голом. Українець вдало відкрився у контратаці і замкнув простріл Рахімі у порожні ворота суперника.

Відео голу Ярмоленка:

Аль-Айн залишається в середині таблиці

Це дозволило Андрію перервати суху серію, яка тривала два місяці. В останній раз Ярмоленко забивав аж 22 жовтня. Всього на рахунку капітана збірної України 4 голи та три асисти у 14-ти матчах за Аль-Айн.

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До слова, команда Реброва не змогла втримати перевагу. Ба більше, їй ще й довелося відіграватися. У підсумку суперники завершились із рахунком 2:2. Після 11-ти турів Аль-Айн йде на сьомому місці, відстаючи від лідера Аль-Ахлі на сім очок.