Зубков з Англією не зіграє, – Андрій Шевченко про кадрові втрати України

У суботу, 3 липня, в Римі у 1/4 фіналу Євро-2020 "синьо-жовті" зустрінуться з англійцями. Напередодні на пресконференції виступив наставник збірної України Андрій Шевченко.

Шевченко розповів, як відчуває себе травмований лідер української збірної Андрій Ярмоленко, і хто не вийде на поле.

Дивіться також Знаю, який важкий матч нас чекає, але у моїх гравців є характер, – Андрій Шевченко

"З Ярмоленко все в порядку. Він буде готуватися на гру. По Зубкову: він тренується індивідуально, ми дивимося за його прогресом. Але до цієї гри готуватися він не буде", – сказав тренер збірної України.

У матчі 1/8 фіналу між Швецією і Україною Ярмоленко отримав травму і покинув поле, кульгаючи. Замість лідера української збірної на поле вийшов Артем Довбик, який забив шведам другий вирішальний для перемоги України гол.

Також тренер прокоментував зверхнє ставлення британських футбольних експертів до нашої команди.

"Розуміємо, з якою командою граємо, але ми також знаємо про свої сильні сторони. Ми вже показали свій характер на цьому турнірі, показали, що дотримуємося певних принципів гри, від яких не будемо відходити і завтра", – зазначив Шевченко.

Україна – Англія: що відомо про матч