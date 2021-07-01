Брих працюватиме на матчі України
Головним арбітром на чвертьфінальному поєдинку Україна – Англія буде 45-річний юрист з Мюнхена Фелікс Брих.
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На лініях йому допомагатимуть німці Марк Борщ та Штефан Лупп. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме іспанець Карлос дель Серро Гранде.
Арбітр системи VAR – Марко Фрітц. Перші асистенти арбітра VAR – Крістіан Дінгерт та Крістіан Гіттельманн. Третій асистент арбітра VAR – Бастіан Данкерт (усі з Німеччини).
Брих вже працював на матчі України
- Фелікс Брих зі своїми помічниками вже працював на матчі збірної України на Євро-2020.
- Він обслуговував стартовий поєдинок України на Євро-2020 проти Нідерландів. Українці поступилися з рахунком 2:3.
- Брих вчетверте працюватиме на матчі України. Вперше він обслуговував гру нашої команди 10 вересня 2008 року. Тоді в гостях українці обіграли Казахстан у матчі відбору ЧС-2010 з рахунком 3:1.
- Вдруге Брих обслуговував матч збірної України 9 жовтня 2017 року. Тоді українці у відборі на ЧС-2018 програли Хорватії з рахунком 0:2.