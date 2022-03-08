Андрій Шевченко розплакався в ефірі італійського каналу, коли говорив про війну в Україні: відео
Джерело:телеканал Rai3
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко не зумів стримати сліз під час прямого ефіру на італійському телебаченні, розповідаючи про війну в нашій країні.
За словами фахівця, те, що відбувається на батьківщині, все ще здається йому страшним сном.
До слова Росії більше ніколи не буде у футбольному світі, – Андрій Шевченко
"Це жах, від якого я хочу прокинутися. Міста бомбять, вбивають дітей та старих, які не можуть виїхати. Це схоже на страшний сон, здається, що завтра я прокинусь і повернуся до нормального життя, але я розумію, що цього не станеться... Така реальність", – сказав Шевченко.
Розповідаючи про те, що зараз переживає Україна, футболіст не зміг стримати своїх емоцій та заплакав.
Шевченко активно допомагає Україні
- Андрій Миколайович магається використовувати максимум можливостей, аби світ почув про вторгнення Росії. Зокрема, він виходив на мітинг на підтримку України у Лондоні.
- Також перед матчем Кубка Італії між Міланом та Інтером на величезному екрані "Сан-Сіро" показали відеозвернення Шевченка до італійців.
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