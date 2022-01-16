Повернення до роботи на рівні збірних
15-го січня Андрій Шевченко покинув Дженоа. А вже незабаром 45-річний фахівець може отримати нове місце роботи.
До теми У Шевченка виник конфлікт з керівництвом Дженоа перед звільненням
Екснаставник "грифонів" близький до повернення роботи на чолі національної команди. Але цього разу не синьо-жовтої команди. Шевченко може очолити тренерський місток збірної Польщі.
Наразі сторони перебувають на стадії перемовин. Про це повідомив італійський журналіст Нікола Скіра. Андрій Миколайович може стати наступником Паулу Соузи, який покинув цю посаду наприкінці 2021 року.
На місце головного тренера Польщі претендує інший спеціаліст Марсель Коллер. Саме швейцарець стане одним із основних конкурентів Шеви.
Польський футбольний союз повинен прийняти остаточне рішення щодо головного тренера 19 січня.
Дженоа не заслужила на Шевченка
- 7 листопада 2021-го року Дженоа оголосила про підписання Шевченка. А вже 15-го січня нового 2022-го року "грифони" вказали "на двері" українському тренеру.
- Клуб із Генуї провів під керівництвом українця лише 11 матчів, у яких здобув одну перемогу, три мирові та зазнав сім поразок.
- Фанати італійського клубу засудили таке рішення босів Дженоа. Уболівальники дякують Шеві, що прийняв команду у найскладніший в історії клубу час.
- Повідомлялось, що напередодні звільнення у тренера з України був конфлікт із менеджментом "грифонів" щодо трансферної політики клубу.
- Матч проти Мілана (3:1), за який раніше виступав Шевченко, став останнім на чолі італійського клубу.