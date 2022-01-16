Повернення до роботи на рівні збірних

15-го січня Андрій Шевченко покинув Дженоа. А вже незабаром 45-річний фахівець може отримати нове місце роботи.

До теми У Шевченка виник конфлікт з керівництвом Дженоа перед звільненням

Екснаставник "грифонів" близький до повернення роботи на чолі національної команди. Але цього разу не синьо-жовтої команди. Шевченко може очолити тренерський місток збірної Польщі.

Наразі сторони перебувають на стадії перемовин. Про це повідомив італійський журналіст Нікола Скіра. Андрій Миколайович може стати наступником Паулу Соузи, який покинув цю посаду наприкінці 2021 року.