Возврат к работе на уровне сборных

15 января Андрей Шевченко покинул Дженоа. А уже скоро 45-летний специалист может получить новое место работы.

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Экс-наставник "грифонов" близок к возвращению работы во главе национальной команды. Но в этот раз не сине-желтая команда. Шевченко может возглавить тренерский мостик сборной Польши.

В настоящее время стороны находятся на стадии переговоров. Об этом сообщил итальянский журналист Никола Скиря. Андрей Николаевич может стать преемником Паулу Соузы, покинувшего эту должность в конце 2021 года.

На место главного тренера Польши претендует другой специалист Марсель Коллер. Именно швейцарец станет одним из основных конкурентов Шевы.

Польский футбольный союз должен принять окончательное решение по главному тренеру 19 января.

Дженоа не заслужила Шевченко