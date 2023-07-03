16 червня діючого очільника УАФ Андрія Павелка було арештовано. Після цього активізувалися чутки щодо майбутньої зміни президента УАФ.

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Шевченко близький, як ніколи, щоб замінити Павелка

Ще задовго до арешту Андрія Васильовича, саме найкращого бомбардира в історії збірної України називали головним претендентом на цю посаду, але тоді не було чіткої конкретики та згоди від Шевченка. Зараз, за інформацією відомого журналіста та інсайдера Михайла Співаковського, Андрій Миколайович погодився,

Андрій Миколайович – людина дуже дипломатична в цих питаннях. Ми знаємо, що йому не дуже "зручно" перебувати в Україні понад 182 дні на рік і що в нього родина, знаємо, де. І за моєю інформацією – лише ось декілька днів тому Шевченко сказав "Так". Здається, коли вже ситуація з Павелком перейшла на новий рівень, бо тут кримінальне провадження. Спочатку, як я розумію, Офіс президента чи вороги Павелка намагалися зробити якийсь заколот в Будинку футболу. Ну це ж територія Павелка. Ви б’єтеся з людиною, яка в цьому настільки "Копенгаген", що з’їсть вас та переварить,

– зазначив журналіст.

За його словами, УЄФА та ФІФА вже не зможуть зашкодити українському футболу, адже при кримінальному провадженні, втручання влади у футбольні організації не можуть бути незаконними.

Окрім того, аргумент, що УЄФА та ФІФА одразу які санкції просто залучать і все. А тут Чеферін вже нічого не зробить, це кримінальне провадження. Шевченко завжди говорив: "Ну…". А тут він сказав "Так". Не знаю, що в нього означає "Так". Але зараз, як ніколи, Шевченко близький до того, щоб замінити Павелка. Висновок простий – якщо Павелко піде, то буде Шевченко. Зараз шанси як ніколи високі,

– сказав Співаковський.

Дуже смілива та цікава інформація, то ж зовсім скоро фейсбук-сторінки прибічників Павелка можуть почати запалювати. Єдине, що хотілося би попросити у спічрайтерів усім відомих людей – будь ласка, додайте більше різноманіття у тексти.