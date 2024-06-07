Догодять українцю: європейський гранд запропонує привабливу пропозицію Луніну

Майбутнє Андрія Луніна у Реалі досі перебуває у підвішеному стані. Футболіст остаточно не визначився, чи слід йому продовжувати контракт із мадридським грандом.

Через це за українським голкіпером вишикувалась черга із топових європейських клубів. Тепер ще до цієї когорти додався ще й туринський Ювентус.

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Інтерес з Італії

Представники "старої синьйори" мають привабливу пропозицію для Луніна. Туринці готові запропонувати Андрію постійну ігрову практику та звання першого номера у воротах. У Ювентусі впевнені, що вже влітку польський воротар Войцех Щенсни покине команду, тому вже шукають йому гідну заміну.

Відзначимо, що у Луніна є чинний контракт із Реалом до кінця наступного сезону-2024/2025. А клубний сезон, що минув, став найкращим для українця у футболці "вершкових". У сезоні-2023/2024 Лунін відіграв 31 матч, у яких пропустив 32 голи та 12 ігор провів на нуль.

Українець разом із "Королівським клубом" у цьому сезоні виграв Суперкубок Іспанії, чемпіонство Ла Ліги та став переможцем Ліги чемпіонів.

Ювентус закінчив сезон-2023/2024 на бронзовому місці у таблиці італійської Серії А (71 бал). Туринський клуб забезпечив собі виступи в ЛЧ у наступному сезоні.

Тому попереду у Луніна непростий вибір – залишитись у найкращому клубі світу, але бути за спиною Тібо Куртуа, або піти в іншу команду.

Наразі Андрій перебуває у розташуванні збірної України, з якою готується до Євро-2024, яке стартує вже 14 червня. Голкіпер пропустив перший товариський матч проти Німеччини (0:0) через святкування перемоги в ЛЧ-2024. Однак свій шанс Лунін отримає у якомусь із двох наступних товариських поєдинків.

Хто цікавиться Андрієм Луніним