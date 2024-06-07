Поэтому за украинским голкипером выстроилась очередь из топовых европейских клубов. Теперь еще к этой когорте добавился еще и туринский Ювентус.

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Интерес из Италии

Представители "старой синьоры" имеют заманчивое предложение для Лунина. Туринцы готовы предложить Андрею постоянную игровую практику и звание первого номера в воротах. В Ювентусе уверены, что уже летом польский вратарь Войцех Щенсны покинет команду, поэтому уже ищут ему достойную замену.

Отметим, что у Лунина есть действующий контракт с Реалом до конца следующего сезона-2024/2025. А прошедший клубный сезон,, стал лучшим для украинца в футболке "сливочных". В сезоне-2023/2024 Лунин сыграл 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 игр провел на ноль.

Украинец вместе с "Королевским клубом" в этом сезоне выиграл Суперкубок Испании, чемпионство Ла Лиги и стал победителем Лиги чемпионов.

К слову. Ювентус закончил сезон-2023/2024 на бронзовом месте в таблице итальянской Серии А (71 балл). Туринский клуб обеспечил себе выступления в ЛЧ в следующем сезоне.

Поэтому впереди у Лунина непростой выбор – остаться в лучшем клубе мира, но быть за спиной Тибо Куртуа, или уйти в другую команду.

Сейчас Андрей находится в расположении сборной Украины, с которой готовится к Евро-2024, которое стартует уже 14 июня. Голкипер пропустил первый товарищеский матч против Германии (0:0) из-за празднования победы в ЛЧ-2024. Однако свой шанс Лунин получит в каком-то из двух следующих товарищеских поединков.

Кто интересуется Андреем Луниным