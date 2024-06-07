Через це за українським голкіпером вишикувалась черга із топових європейських клубів. Тепер ще до цієї когорти додався ще й туринський Ювентус.

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Інтерес з Італії

Представники "старої синьйори" мають привабливу пропозицію для Луніна. Туринці готові запропонувати Андрію постійну ігрову практику та звання першого номера у воротах. У Ювентусі впевнені, що вже влітку польський воротар Войцех Щенсни покине команду, тому вже шукають йому гідну заміну.

Відзначимо, що у Луніна є чинний контракт із Реалом до кінця наступного сезону-2024/2025. А клубний сезон, що минув, став найкращим для українця у футболці "вершкових". У сезоні-2023/2024 Лунін відіграв 31 матч, у яких пропустив 32 голи та 12 ігор провів на нуль.

Українець разом із "Королівським клубом" у цьому сезоні виграв Суперкубок Іспанії, чемпіонство Ла Ліги та став переможцем Ліги чемпіонів.

До слова. Ювентус закінчив сезон-2023/2024 на бронзовому місці у таблиці італійської Серії А (71 бал). Туринський клуб забезпечив собі виступи в ЛЧ у наступному сезоні.

Тому попереду у Луніна непростий вибір – залишитись у найкращому клубі світу, але бути за спиною Тібо Куртуа, або піти в іншу команду.

Наразі Андрій перебуває у розташуванні збірної України, з якою готується до Євро-2024, яке стартує вже 14 червня. Голкіпер пропустив перший товариський матч проти Німеччини (0:0) через святкування перемоги в ЛЧ-2024. Однак свій шанс Лунін отримає у якомусь із двох наступних товариських поєдинків.

Хто цікавиться Андрієм Луніним