Голкіпер мадридського Реала та національної збірної України Андрій Лунін зацікавив інший топ-клуб зі столиці Іспанії. Йдеться про мадридський Атлетіко.
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Реал не хоче продавати Луніна прямим конкурентам
Керівництво "матрацників" вивчає опції через можливий відхід основного голкіпера Яна Облака, яким цікавляться в Саудівській Аравії. Атлетіко вважає Луніна найкращим варіантом на заміну словенському воротареві, тож уважно стежить за ситуацією з 25-річним українцем.
Реал не має наміру вести перемовини про трансфер Луніна з прямим конкурентом, тому Атлетіко без згоди "вершкових" може придбати Андрія хіба що за клаусулу, яка становить божевільні 250 мільйонів євро. Досі не було жодного трансферу голкіпера за такі гроші.
У сезоні, що завершився, Андрій Лунін провів за Реал 31 поєдинок, у яких пропустив 32 м'ячі. 12 разів український голкіпер зберіг ворота королівського клубу в недоторканності.
Нагадаємо, на Луніна також претендують Манчестер Юнайтед та Ньюкасл. "Червоні дияволи" навіть зверталися до "вершкових" і після фіналу Ліги чемпіонів мали повернутися до активних перемовин щодо трансферу.