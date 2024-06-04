Сезон-2023/2024 став проривним у кар'єрі воротаря збірної України. Він скористався своїм шансом у "королівському" клубі та дуже гідно провів кампанію за відсутності Тібо Куртуа.

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Ньюкасл хоче підписати Луніна

Проте бельгієць уже відновився від пошкодження та знову повернув собі місце в основному складі. Контракт Луніна з Реалом закінчується 30 червня 2025 року, тому зараз йому треба визначатися зі своїм майбутнім.

"Вершкові" хочуть продовжити угоду з Андрієм, проте також не готові відпускати його безплатно. Спробу скористатися цією ситуацією зробив англійський Ньюкасл.

Повідомляється, що "сороки" запропонували 30 мільйонів євро за українського воротаря. Керівництво Реала на цю пропозицію відповіло відмовою, адже й надалі розраховує на 25-річного голкіпера, але останнє слово буде саме за Андрієм Луніним.

Цікаво. З жовтня 2021 року Ньюкаслом володіє Суверенний фонд Саудівської Аравії, яким керує принц Мухаммед ібн Салман Аль Сауд. Його статки розцінюють в 1,4 трильйона доларів.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Андрій Лунін провів 31 поєдинок за Реал у всіх турнірах, в яких пропустив 32 м'ячі та 12 матчів відіграв "на нуль".

На нього також претендує Манчестер Юнайтед, який звертався до "вершкових", та після фіналу Ліги чемпіонів мав повернутися до активних перемовин щодо трансферу.