Було розчарування, – Лунін вперше прокоментував вибір Анчелотті на фінал Ліги чемпіонів
Джерело:Українська асоціація футболу
Андрій Лунін вперше після фіналу Ліги чемпіонів прокоментував вибір Карло Анчелотті. Голкіпер поділився розчаруванням.
На фінал Ліги чемпіонів-2024 Карло Анчелотті довірив ворота Реала Тібо Куртуа. Андрій Лунін провів матч на лаві запасних.
Читайте також Найбагатший клуб світу зробив пропозицію Реалу щодо трансферу Луніна: відома реакція "вершкових"
Як Лунін відреагував на матч, проведений в запасі
Український голкіпер зазначив, що всі були щасливі, однак особисто він відчував певне розчарування.
До матчу було певне розчарування через хворобу. Пройшовши такий шлях... хочеться зіграти у фіналі, це останній та найважливіший матч. Я розумію свій внесок. Мені було важливо бути на матчі, бо пропустити гру та нагородження – це був би такий удар,
– розповів Лунін.
Чому Лунін тренувався вдома
Гравець сказав, що у нього було вірусне захворювання, тому він не тренувався з командою, щоб нікого не заразити.
"Зробили тест на вірус, він показав. Сказали, що це заразне, тож я не міг працювати з командою. Через те, що це передається, мене відсторонили. Але перед вильотом на фінал повторний тест уже нічого не показав", – заявив Лунін.
Зокрема голкіпер додав, що відчуття через вибір Тібо Куртуа були неприємні, оскільки він почав заганятися через це. Андрія врятувала його сім'я – дружина та донька.
Варто зазначити, що у сезоні-2023/2024 українець провів за Реал 31 матч, у яких пропустив 32 голи та 12 разів ворота лишались "сухими"