На фінал Ліги чемпіонів-2024 Карло Анчелотті довірив ворота Реала Тібо Куртуа. Андрій Лунін провів матч на лаві запасних.

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Як Лунін відреагував на матч, проведений в запасі

Український голкіпер зазначив, що всі були щасливі, однак особисто він відчував певне розчарування.

До матчу було певне розчарування через хворобу. Пройшовши такий шлях... хочеться зіграти у фіналі, це останній та найважливіший матч. Я розумію свій внесок. Мені було важливо бути на матчі, бо пропустити гру та нагородження – це був би такий удар,

– розповів Лунін.

Нагадаємо. Напередодні матчу українець захворів через що міг пропустити фінал Ліги чемпіонів, навіть не потрапивши в заявку.

Чому Лунін тренувався вдома

Гравець сказав, що у нього було вірусне захворювання, тому він не тренувався з командою, щоб нікого не заразити.

"Зробили тест на вірус, він показав. Сказали, що це заразне, тож я не міг працювати з командою. Через те, що це передається, мене відсторонили. Але перед вильотом на фінал повторний тест уже нічого не показав", – заявив Лунін.

Зокрема голкіпер додав, що відчуття через вибір Тібо Куртуа були неприємні, оскільки він почав заганятися через це. Андрія врятувала його сім'я – дружина та донька.

Варто зазначити, що у сезоні-2023/2024 українець провів за Реал 31 матч, у яких пропустив 32 голи та 12 разів ворота лишались "сухими"