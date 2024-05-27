У суботу, 1 червня, о 22:00 за київським часом відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2023/2024. На полі зустрінуться Боруссія Дортмунд і Реал Мадрид.

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Чому Лунін може пропустити фінал Ліги чемпіонів

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті заявив, що українець захворів.

В Андрія Луніна сьогодні температура, сподіваюся, що він одужає до суботи,

– розповів наставник "вершкових".

Відзначимо. Карло Анчелотті вирішив довірити ворота Реала на фінал ЛЧ бельгійцю Тібо Куртуа. Андрій Лунін має шанс провести матч в запасі.

Загалом у сезоні-2023/2024 українець провів за Реал 31 матч, у яких пропустив 32 голи та 12 разів ворота лишались "сухими".