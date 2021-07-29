Нестримний українець Амосов побореться за звання найкращого бійця року MMA

29 липня 2021 , 11:54
Читать новость на русском

Джерело:

MMA Awards

Досі непереможний українець Ярослав Амовосов став номінантом премії MMA Awards 2021 року. Нестримний Амосов претендує на три нагороди.

Амосов побореться за 3 нагороди

Український чемпіон Bellator у напівсередній вазі номінований на звання "Найкращий боєць року" від MMA Awards.

Варте уваги Непереможний українець Амосов визнаний одним з найсильніших бійців світу

Окрім Амосова, на звання найкращого бійця року також претендують:

  • Камару Усман;
  • Брендон Морено;
  • Чарльз Олівейра;
  • Ян Блахович.

Також Амосов номінант у категоріях "Прорив року" та "Міжнародний боєць року".

У категорії "Прорив року" разом з Амосовим представлені Хамзат Чимаев, Іржі Прохазка, Брендон Морено й Кевін Холланд.

Номінанти на звання "Міжнародний боєць року":

  • Ярослав Амосов;
  • Ісраель Адесанья;
  • Вадим Нємков;
  • Роберт Віттакер;
  • Ян Блахович.

Голосування завершиться 8 вересня. Віддати голос за Амосова можна тут.

Ярослав Амосов у ніч на 12 червня відібрав титул чемпіона у бразильця Дугласа Ліми. Українець переміг рішенням суддів. Для Амосова це була 26 перемога поспіль. Українець виграв усі свої поєдинки. Амосов – перший український чемпіон Bellator.
Автор: Михайло Гема