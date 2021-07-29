Нестримний українець Амосов побореться за звання найкращого бійця року MMA

Досі непереможний українець Ярослав Амовосов став номінантом премії MMA Awards 2021 року. Нестримний Амосов претендує на три нагороди.

Амосов побореться за 3 нагороди

Український чемпіон Bellator у напівсередній вазі номінований на звання "Найкращий боєць року" від MMA Awards.

Варте уваги Непереможний українець Амосов визнаний одним з найсильніших бійців світу

Окрім Амосова, на звання найкращого бійця року також претендують:

Камару Усман;

Брендон Морено;

Чарльз Олівейра;

Ян Блахович.

Також Амосов номінант у категоріях "Прорив року" та "Міжнародний боєць року".

У категорії "Прорив року" разом з Амосовим представлені Хамзат Чимаев, Іржі Прохазка, Брендон Морено й Кевін Холланд.

Номінанти на звання "Міжнародний боєць року":

Ярослав Амосов;

Ісраель Адесанья;

Вадим Нємков;

Роберт Віттакер;

Ян Блахович.

Голосування завершиться 8 вересня. Віддати голос за Амосова можна тут.