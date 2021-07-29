Нестримний українець Амосов побореться за звання найкращого бійця року MMA
29 липня 2021 , 11:54Читать новость на русском
Джерело:MMA Awards
Досі непереможний українець Ярослав Амовосов став номінантом премії MMA Awards 2021 року. Нестримний Амосов претендує на три нагороди.
Амосов побореться за 3 нагороди
Український чемпіон Bellator у напівсередній вазі номінований на звання "Найкращий боєць року" від MMA Awards.
Варте уваги Непереможний українець Амосов визнаний одним з найсильніших бійців світу
Окрім Амосова, на звання найкращого бійця року також претендують:
- Камару Усман;
- Брендон Морено;
- Чарльз Олівейра;
- Ян Блахович.
Також Амосов номінант у категоріях "Прорив року" та "Міжнародний боєць року".У категорії "Прорив року" разом з Амосовим представлені Хамзат Чимаев, Іржі Прохазка, Брендон Морено й Кевін Холланд.
Номінанти на звання "Міжнародний боєць року":
- Ярослав Амосов;
- Ісраель Адесанья;
- Вадим Нємков;
- Роберт Віттакер;
- Ян Блахович.
Голосування завершиться 8 вересня. Віддати голос за Амосова можна тут.Ярослав Амосов у ніч на 12 червня відібрав титул чемпіона у бразильця Дугласа Ліми. Українець переміг рішенням суддів. Для Амосова це була 26 перемога поспіль. Українець виграв усі свої поєдинки. Амосов – перший український чемпіон Bellator.