Амосов побореться за 3 нагороди

Український чемпіон Bellator у напівсередній вазі номінований на звання "Найкращий боєць року" від MMA Awards.

Варте уваги Непереможний українець Амосов визнаний одним з найсильніших бійців світу

Окрім Амосова, на звання найкращого бійця року також претендують:

  • Камару Усман;
  • Брендон Морено;
  • Чарльз Олівейра;
  • Ян Блахович.

Також Амосов номінант у категоріях "Прорив року" та "Міжнародний боєць року".

Номінанти на звання "Міжнародний боєць року":

  • Ярослав Амосов;
  • Ісраель Адесанья;
  • Вадим Нємков;
  • Роберт Віттакер;
  • Ян Блахович.

Голосування завершиться 8 вересня. Віддати голос за Амосова можна тут.