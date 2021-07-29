Амосов побореться за 3 нагороди
Український чемпіон Bellator у напівсередній вазі номінований на звання "Найкращий боєць року" від MMA Awards.
Варте уваги Непереможний українець Амосов визнаний одним з найсильніших бійців світу
Окрім Амосова, на звання найкращого бійця року також претендують:
- Камару Усман;
- Брендон Морено;
- Чарльз Олівейра;
- Ян Блахович.
Також Амосов номінант у категоріях "Прорив року" та "Міжнародний боєць року".
Номінанти на звання "Міжнародний боєць року":
- Ярослав Амосов;
- Ісраель Адесанья;
- Вадим Нємков;
- Роберт Віттакер;
- Ян Блахович.
Голосування завершиться 8 вересня. Віддати голос за Амосова можна тут.