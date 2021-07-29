Амосов поборется за 3 награды
Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе номинирован на звание "Лучший боец года" от MMA Awards.
Стоящее Непобедимый украинец Амосов признан одним из сильнейших бойцов мира
Кроме Амосова, на звание лучшего бойца года также претендуют:
- Камару Усман;
- Брэндон Морено;
- Чарльз Оливейра;
- Ян Блахович.
Также Амосов номинант в категориях "Прорыв года" и "Международный боец года".
Номинанты на звание "Международный боец года":
- Ярослав Амосов;
- Исраэль Адесанья;
- Вадим Немков;
- Роберт Уиттакер;
- Ян Блахович.
Голосование завершится 8 сентября. Отдать голос за Амосова можно здесь.