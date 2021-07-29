Амосов поборется за 3 награды

Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе номинирован на звание "Лучший боец года" от MMA Awards.

Стоящее Непобедимый украинец Амосов признан одним из сильнейших бойцов мира

Кроме Амосова, на звание лучшего бойца года также претендуют:

Камару Усман;

Брэндон Морено;

Чарльз Оливейра;

Ян Блахович.

Также Амосов номинант в категориях "Прорыв года" и "Международный боец года".

В категории "Прорыв года" вместе с Амосовым представлены Хамзат Чимаев, Иржи Прохазка, Брендон Морено и Кевин Холланд.

Номинанты на звание "Международный боец года":

Ярослав Амосов;

Исраэль Адесанья;

Вадим Немков;

Роберт Уиттакер;

Ян Блахович.

Голосование завершится 8 сентября. Отдать голос за Амосова можно здесь.

Ярослав Амосов в ночь на 12 июня отобрал титул чемпиона у бразильца Дугласа Лимы. Украинец победил решением судей. Для Амосова это была 26 победа подряд. Украинец выиграл все свои поединки. Амосов – первый украинский чемпион Bellator.