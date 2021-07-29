Амосов поборется за 3 награды

Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе номинирован на звание "Лучший боец года" от MMA Awards.

Стоящее Непобедимый украинец Амосов признан одним из сильнейших бойцов мира

Кроме Амосова, на звание лучшего бойца года также претендуют:

  • Камару Усман;
  • Брэндон Морено;
  • Чарльз Оливейра;
  • Ян Блахович.

Также Амосов номинант в категориях "Прорыв года" и "Международный боец года".

Номинанты на звание "Международный боец года":

  • Ярослав Амосов;
  • Исраэль Адесанья;
  • Вадим Немков;
  • Роберт Уиттакер;
  • Ян Блахович.

Голосование завершится 8 сентября. Отдать голос за Амосова можно здесь.