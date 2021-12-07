24-річний Стівенсон позитивно відгукнувся на ідею провести бій з Василем Ломаченком. Американець кинув виклик Ломаченку.
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У своєму твітері він зробив репост заяви Арума та звернувся до українського боксера. "Давай зробимо це", – написав Стівенсон.
Досягнення Стівенсона
Шакур Стівенсон дебютував на професійному ринзі у квітні 2017 року й вже провів 17 поєдинків. Така ж кількість боїв наразі і в Ломаченка.
Рекорд непереможного американця у професіоналах складає 17 – 0. У дев'яти поєдинках він здобув перемоги нокаутом.
У 2021 році авторитетний журнал The Ring визнав його найкращим у світі серед юніорів у легкій вазі.
Ломаченко ігнорує Стівенсона
- Колишній чемпіон у трьох вагових категоріях ігнорує заяви амбітного Стівенсона. Після того, як Теофімо Лопес здолав Ломаченка, Стівенсон сказав, що зможе здобути ефектнішу перемогу.
- У грудні 2020 року Шакур вже кидав виклик Василю. Проте тоді українець відновлювався від травми плеча. Також американець заявляв, що не віддасть Ломаченку жодного раунду, якщо Василь таки прийме бій.
- Заяви Боба Арума про бій Ломаченко – Стівенсон теж не нові. У листопаді 2021 року він говорив, що хоче організувати цей бій у напівлегкій вазі або і легкій.
- Наступний поєдинок Ломаченко проведе 11-го грудня проти Річарда Коммі.