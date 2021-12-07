24-річний Стівенсон позитивно відгукнувся на ідею провести бій з Василем Ломаченком. Американець кинув виклик Ломаченку.

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У своєму твітері він зробив репост заяви Арума та звернувся до українського боксера. "Давай зробимо це", – написав Стівенсон.

Досягнення Стівенсона

Шакур Стівенсон дебютував на професійному ринзі у квітні 2017 року й вже провів 17 поєдинків. Така ж кількість боїв наразі і в Ломаченка.

Рекорд непереможного американця у професіоналах складає 17 – 0. У дев'яти поєдинках він здобув перемоги нокаутом.

У 2021 році авторитетний журнал The Ring визнав його найкращим у світі серед юніорів у легкій вазі.

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