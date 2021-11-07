Стівенсон може стати суперником Ломаченка

Чутки про бій Ломаченко – Стівенсон були й раніше, однак до конкретики справа жодного разу не доходила. Тепер же про поєдинок заговорив промоутер боксерів Боб Арум.

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Глава промоутерської компанії Top Rank заявив, що хотів би організувати цей бій у легкій вазі, в якій наразі виступає Ломаченко, або напівлегкому дивізіоні, в якому б'ється Стівенсон.

Та для початку, за словами Боба Арума, Ломаченку потрібно 11 грудня побити Річарда Коммі.

Можемо провести і бій Ломаченко – Шакур Стівенсон. Я хотів би його організувати, якщо Василь переможе Коммі 11 грудня. Він може бути як у напівлегкій вазі, так і легкій. Це був би чудовий поєдинок,

– сказав Арум.

24-річний Коммі з оптимізмом сприйняв заяву Арума організувати бій з Ломаченком. Він заявив, що "знесе голову" Василю.

Втім, американець переконаний, що Ломаченко битиметься проти Оскара Вальдеса.

"Я зніс би голову Ломаченку. Але ми всі зважаємо на бій Вальдес – Ломаченко у легкій вазі. Ми побачимо його, якщо Лома не повернеться до другої напівлегкої ваги", – написав Шакур у твітері.

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