Колишній чемпіон у напівлегкій вазі Шакур Стівенсон не рекомендує Василю Ломаченку спускатись у другу напівлегку вагу. Він вважає, якщо вийде на ринг з українцем, то не дозволить йому взяти жодного раунду у поєдинку.

У інтерв'ю для ютуб-каналу "Morning Kombat" Шакур Стівенсон відверто зізнався про шанси Василя Ломаченка у другій напівлегкій вазі. Американець стверджує, що українець не зможе протиставити йому нічого на ринзі та програє бій із розгромним рахунком.

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Зухвала рекомендація американця

Ломаченко – крутий боксер, але він повертається після поразки. Я не думаю, що з його сторони буде мудро викликати мене або спробувати перейти у мою вагу. Говорити, що він був занадто малим для легкого дивізіону. Тому зазнав поразки від Лопеса. Сумніваюсь, що це буде мудре рішення,

– заявив боксер із США.

Американець не рекомендує робити таких помилок Василю, натякаючи на те, що тут він зазнає ще ганебнішої поразки від нього, ніж завдав йому Теофімо.

"Я не говорю нічого погано про Лопеса, він домінував на ринзі. Відчуваю, що зможу взяти кожен раунд у бою з Ломаченком. Йому буде складно виграти бодай один із 12", – підсумував Стівенсон.

Хто такий Шакур Стівенсон? Срібний призер Олімпіади-2016. У жовтні 2019-го року у бою з американцем Джоетом Гонсалесом виграв вакантний титул чемпіона WBO у напівлегкій вазі. Шакур був одним з перших, хто Срібний призер Олімпіади-2016. У жовтні 2019-го року у бою з американцем Джоетом Гонсалесом виграв вакантний титул чемпіона WBO у напівлегкій вазі. Шакур був одним з перших, хто провів успішний бій після карантину.

Цікаво, що Стівенсон спарингував з Ломаченком та Лопесом. Сам американець раніше заявляв, що не проти зустрітись із українцем. Після поразки Василя багато інших суперників почали розкидувати гучними заявами про потенційні поєдинки з боксером із України.