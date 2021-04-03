Олександрія – Динамо: де дивитися онлайн матч УПЛ

Джерело:24 канал
Лідер чемпіонату України київське Динамо у неділю, 4 квітня, завітає в гості до Олександрії у рамках 20 туру УПЛ. Переглянути матч можна онлайн та по телебаченню.
Поєдинок Олександрія – Динамо у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 19:25, сам матч розпочнеться о 19:30.
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Дивитися онлайн матч Олександрія – Динамо можна на платформі Oll.tv, оформивши одну з трьох підписок – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).
Після 19 турів Динамо одноосібний лідер турнірної таблиці. Кияни на 7 очок випереджають Шахтар.
Водночас Олександрія утримує 7 місце. У команди Володимира Шарана примарні шанси поборотися за зону єврокубків.
У попередньому матчі Динамо мінімального перемогло Олександрію. Водночас попередня гра команд на полі Олександрії завершилася нічиєю 2:2.