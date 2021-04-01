Олександрія почала продаж квитків на матч 20 туру УПЛ проти Динамо. У Кіровоградській області зараз помаранчева зона карантину.

Квитки можна купити онлайн або в касі стадіону "Ніка", але тільки в день матчу – 4 квітня.

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Ціна – 40 гривень. Сезонні абонементи вже недійсні. Матч розпочнеться о 19:30.

Олександрія – Динамо: перед матчем