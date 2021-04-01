Матч Олександрія – Динамо проведуть з глядачами: де придбати квитки
Олександрія почала продаж квитків на матч 20 туру УПЛ проти Динамо. У Кіровоградській області зараз помаранчева зона карантину.
Джерело:ФК Олександрія
Квитки можна купити онлайн або в касі стадіону "Ніка", але тільки в день матчу – 4 квітня.
Дивіться також Провальний старт: чи є в України шанси вийти на чемпіонат світу з футболу 2022
Ціна – 40 гривень. Сезонні абонементи вже недійсні. Матч розпочнеться о 19:30.
Олександрія – Динамо: перед матчем
- Кияни впевнено лідирують у турнірній таблиці. У них 47 очок. Олександрія – середняк поточного сезону. Команда займає 7-й рядок, маючи в активі 26 пунктів. Команда навряд чи має шанси поборотися за медалі і практично убезпечила себе від вильоту в нижчий дивізіон.
- Кияни досить впевнено проводять останні матчі в турнірі. Чотири матчі поспіль їм вдавалося завершити на свою користь, причому три з великим рахунком.
- Основний і, мабуть, єдиний конкурент киян у боротьбі за чемпіонство, донецький Шахтар зустрінеться в гостях з полтавською Ворсклою.
Поділитися новиною