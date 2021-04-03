Олександрія – Динамо: де дивитися онлайн матч УПЛ

Поєдинок Олександрія – Динамо у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 19:25, сам матч розпочнеться о 19:30.

До речі Шахтар – Динамо: затвердили дату та час проведення матчу

Дивитися онлайн матч Олександрія – Динамо можна на платформі Oll.tv, оформивши одну з трьох підписок – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).

Олександрія та Динамо зустрінуться за присутності вболівальників на стадіоні. Олександрія 1 квітня почала продаж квитків на матч 20 туру УПЛ проти Динамо.

Перед грою

Після 19 турів Динамо одноосібний лідер турнірної таблиці. Кияни на 7 очок випереджають Шахтар.

Водночас Олександрія утримує 7 місце. У команди Володимира Шарана примарні шанси поборотися за зону єврокубків.

У попередньому матчі Динамо мінімального перемогло Олександрію. Водночас попередня гра команд на полі Олександрії завершилася нічиєю 2:2.