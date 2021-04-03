Александрия – Динамо: где смотреть онлайн матч УПЛ

Поединок Александрия – Динамо в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 19:25, сам матч начнется в 19:30.

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Смотреть онлайн матч Александрия – Динамо можно на платформе Oll.tv, оформив одну из трех подписок – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), либо же "xtra sport oll inclusive" (189 гривен в месяц).

Александрия и Динамо встретятся в присутствии болельщиков на стадионе. Александрия 1 апреля начала продажу билетов на матч 20 тура УПЛ против Динамо.

Перед игрой

После 19 туров Динамо единоличный лидер турнирной таблицы. Киевляне на 7 очков опережают Шахтер.

В то же время Александрия удерживает 7 место. У команды Владимира Шарана призрачные шансы побороться за зону еврокубков.

В предыдущем матче Динамо победило Александрию. В то же время предыдущая игра команд на поле Александрии завершилась ничьей 2:2.