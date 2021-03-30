Шахтар – Динамо: затвердили дату та час проведення матчу
У 22-у турі УПЛ відбудеться українське "ель-класіко" – Шахтар зіграє проти Динамо. В УПЛ затвердили дату та час цього матчу.
Джерело:УПЛ
Матч Шахтар – Динамо відбудеться в суботу, 17 квітня. Початок матчу о 19:30. Гра відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський", який в цьому сезоні є домашньою ареною "гірників",
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Ще одним цікавим матчем 22 туру УПЛ стане гра між луганською Зорею та полтавською Ворсклою. Обидві команди ведуть боротьбу за третє місце в турнірній таблиці, яка може дати змогу потрапити до групового етапу Ліги Європи напряму.
Загалом 22-й тур УПЛ відбуватиметься протягом трьох днів – з п'ятниці, 16 квітня, і до неділі, 18 квітня. Цього разу транслятори домоглися того, щоб матчі не накладалися.
Дати та час матчів 22 туру УПЛ
16 квітня, п’ятниця
- 17:00. Львів — Олександрія
17 квітня, субота
- 14:00. Минай — Десна
- 17:00. Ворскла — Зоря
- 19:30. Шахтар — Динамо
18 квітня, неділя
- 14:00. Інгулець — Рух
- 17:00. Маріуполь — Олімпік
- 19:30. Колос — Дніпро-1
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