У 22-у турі УПЛ відбудеться українське "ель-класіко" – Шахтар зіграє проти Динамо. В УПЛ затвердили дату та час цього матчу.

Матч Шахтар – Динамо відбудеться в суботу, 17 квітня. Початок матчу о 19:30. Гра відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський", який в цьому сезоні є домашньою ареною "гірників",

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Додамо, що Шахтар розпочав продаж квитків на цей матч ще 24 квітня, коли дата та час початку матчу ще не були офіційно затверджені УПЛ. Окрім того, невідомо, чи цей матч відбудеться за присутності уболівальників через епідеміологічну ситуацію в Києві.

Ще одним цікавим матчем 22 туру УПЛ стане гра між луганською Зорею та полтавською Ворсклою. Обидві команди ведуть боротьбу за третє місце в турнірній таблиці, яка може дати змогу потрапити до групового етапу Ліги Європи напряму.

Загалом 22-й тур УПЛ відбуватиметься протягом трьох днів – з п'ятниці, 16 квітня, і до неділі, 18 квітня. Цього разу транслятори домоглися того, щоб матчі не накладалися.

Дати та час матчів 22 туру УПЛ

16 квітня, п’ятниця

17:00. Львів — Олександрія

17 квітня, субота

14:00. Минай — Десна

17:00. Ворскла — Зоря

19:30. Шахтар — Динамо

18 квітня, неділя