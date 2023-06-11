Хоч якусь зірку ПСЖ: саудівський клуб жадає придбати нападника парижан і уже запропонував суму

Аль-Хілаль не полишає надій придбати зірку світого класу у свій склад. Саудівський клуб серйозно налаштувався на трансфер.

Аль-Хілаль готується провернути трансфер Неймара. Саудівський колектив уже прибув до Франції з серйозними намірами.

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Час втікати з-під ще однієї тіні

Після багаторазових спроб Аль-Хілаля підписати Ліонеля Мессі, якому колектив готовий був запропонувати 1 мільярд євро зарплатні в рік, саудівський колектив вирішив перемкнутися на іншу зірку світового футболу (оскільки аргентинець вирішив перейти в Інтер Маямі). Новою трансферною ціллю саудитів став Неймар, який неодноразово заявляв про те, що він хоче покинути французький гранд (бралильця уже встигли посватати у низку європейських клубів). Аль-Хілаль уже прибули у Париж для переговорів з представниками ПСЖ.

Ба Більше, саудівський колектив уже зробив першу конкретну пропозицію щодо бразильського футболіста. "Лідери" запропонували французькому гранду 45 мільйонів євро за Неймара, Варто відзначити, що влітку 2017-го ПСЖ заплатив за бразильця 222 мільйони. Проте парижани, скоріше за все, готові прийняти такий запит, оскільки жадають виручити хоча б якісь кошти за зіркового гравця.

До того ж Неймар може гарно заробити у стані саудівського колективу. Звичайно ж, не так як його двічі ексодноклубник Мессі, проте так як Роналду. Бразильський футболіст матиме змогу підписати контракт із зарплатою у 200 мільйонів євро на рік з урахування комерційних виплат. Приблизно таку суму отримує португальський футболіст у рік в Аль-Насрі за свою гру та вибрики.

Бразильська зірка у стані ПСЖ