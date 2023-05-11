Конфлікт через Неймара та Мессі

Останнім часом ПСЖ занурився у внутрішні скандали. Через невдачу команди у Лізі чемпіонів фанати клубу повстали проти президента Нассера Аль-Хелаїфі та зірок команди.

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Ультрас парижан вимагало змін від керівництва. Одним з аспектів було ставлення до фанатів з боку власника та зірок команди, серед яких – Неймар та Ліонель Мессі.

Клуб додав масла у вогонь тим, що скасував виїзні квитки для ультрас на гру проти Труа. Після цього вболівальники висунули вимогу зустрітися із президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаїфі.

Бойкот від ультрас

Втім ця зустріч не принесла результатів. Однією з вимог була продажа Неймара та Мессі, а також відмова від переїзду з домашньої арени "Парк-де-Пренс). Їх не зміг задовольнити Аль-Хелаїфі, тому фанати оголосили про припинення підтримки команди.

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В останніх поєдинках сезону трибуна ультрас залишатиметься порожньою. Клуб навіть може в односторонньому порядку анулювати їх квитки та пустити їх у продаж.

Нагадаємо, що ПСЖ лідирує у чемпіонаті Франції. За чотири тури до фінішу команда Крістофа Галтьє випереджає Ланс на 6 очок та Марсель – на 8. У Лізі чемпіонів парижани вибули в 1/8 фіналу від Баварії (0:1, 0:2).