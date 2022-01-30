Агент Довбика підтвердив інтерес до футболіста з клубу Серії А

Артем Довбик перебуває на зборах із Дніпром-1, але навколо його можливого трансферу стає все більше чуток. Агент футболіста пролив світло на інформацію про зацікавленість європейських клубів.

Чуток багато, а реальний інтерес із Серії А

Дуже багато чуток навколо переходу Артема Довбика. Начебто форвардом цікавились цілий ряд турецьких клубів, а також клуб Серії А Торіно. Олексій Люндовський, агент футболіста, розповів про реальний інтерес до гравця, який формується не лише на рівні чуток.

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Він підтвердив, що клуби з топ-5 ліг Європи постійно цікавляться та звертаються у клуб щодо Довбика. Агент заявив, що інтерес зі сторони італійського Торіно й справді дійсним.

Сам Артем прагне розвиватись у футбольному плані і серйозно налаштований перейти та проявити себе у топовому чемпіонаті Європи.

Зараз Довбик перебуває у Туреччині, де Дніпро-1 проводить свої міжсезонні збори.

. У Довбика є чинна угода з Дніпром-1, яка розрахована до кінця грудня 2023 року. За даними Transfermarkt , вартість нападника оцінена у 5 мільйонів євро.

У сезоні-2021/2022 після 22-х зіграних матчів Торіно посідає 10-те місце у Серії А.

Сватання Довбика в інший клуб продовжується