Агент Довбика підтвердив інтерес до футболіста з клубу Серії А
Джерело:Sport Arena
Артем Довбик перебуває на зборах із Дніпром-1, але навколо його можливого трансферу стає все більше чуток. Агент футболіста пролив світло на інформацію про зацікавленість європейських клубів.
Чуток багато, а реальний інтерес із Серії А
Дуже багато чуток навколо переходу Артема Довбика. Начебто форвардом цікавились цілий ряд турецьких клубів, а також клуб Серії А Торіно. Олексій Люндовський, агент футболіста, розповів про реальний інтерес до гравця, який формується не лише на рівні чуток.
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Він підтвердив, що клуби з топ-5 ліг Європи постійно цікавляться та звертаються у клуб щодо Довбика. Агент заявив, що інтерес зі сторони італійського Торіно й справді дійсним.
Сам Артем прагне розвиватись у футбольному плані і серйозно налаштований перейти та проявити себе у топовому чемпіонаті Європи.
Зараз Довбик перебуває у Туреччині, де Дніпро-1 проводить свої міжсезонні збори.До уваги. У Довбика є чинна угода з Дніпром-1, яка розрахована до кінця грудня 2023 року. За даними Transfermarkt, вартість нападника оцінена у 5 мільйонів євро.
У сезоні-2021/2022 після 22-х зіграних матчів Торіно посідає 10-те місце у Серії А.
Сватання Довбика в інший клуб продовжується
- Не лише іноземні клуби стежать за героєм збірної України на Євро-2020. Також українські гранди Шахтар та Динамо хотіли бачити у своїй складах забивного форварда. Але Довбик не зацікавлений залишатись в УПЛ.
- Президент Дніпра-1 Юрій Береза заявляв, що клуб готовий посприяти трансферу свого лідера.
- Довбик пішов на зимову перерву у сезоні лідером бомбардирських перегон. Артему вдалось випередити динамівця Віктора Циганкова. У 17-ти матчах форвард Дніпра-1 наколотив 14 голів. Також на його рахунку 5 асистів.
- Феноменальна форма Довбика дозволила йому стати найкращим гравцем УПЛ у 2021 році.
- Артем вже натякав на зміни у футбольній кар'єрі, які він анонсував на літо 2022-го.