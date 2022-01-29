Олексій Люндовський розвіяв усі чутки навколо нападника СК Дніпро-1.
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"На сьогодні я можу впевнено сказати – Артем Довбик залишається у Дніпрі-1 і готується допомогти команді у весняній частині сезону, адже у чемпіонаті України вона бореться за вихід у єврокубки та навіть за медалі", – почав агент.
Також він зазначив, що турецькі фанати мріють, щоб їхні клуби підписали українця.
Турецькі ЗМІ дещо поспішили видати бажане за дійсне. Тож зараз цей ажіотаж десь навіть заважає – ви не повірите, настільки "вибухає" інстаграм у Артема Довбика і в мене після таких новин. На екранах смартфона постійно повідомлення – Come to Besiktas, Come to Galatasaray, Come to Trabzonspor, Come to Fenerbahce,
– сказав Люндовський.
Що відомо про Довбика
- У поточному сезоні Довбик провів 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 голів і віддав 5 результативних передач.
- Transfermarkt оцінює найкращого бомбардира УПЛ у 5 мільйонів євро.
- Раніше Довбик виступав за черкаський Дніпро, молдавську Зорю Бельці (три матчі), Дніпро (24 матчі, шість голів), данські Мідтьюлланд (22 ігри, один точний удар) та Сендерйюске (23 поєдинки, чотири голи).