Олексій Люндовський розвіяв усі чутки навколо нападника СК Дніпро-1.

"На сьогодні я можу впевнено сказати – Артем Довбик залишається у Дніпрі-1 і готується допомогти команді у весняній частині сезону, адже у чемпіонаті України вона бореться за вихід у єврокубки та навіть за медалі", – почав агент.

Також він зазначив, що турецькі фанати мріють, щоб їхні клуби підписали українця.

Турецькі ЗМІ дещо поспішили видати бажане за дійсне. Тож зараз цей ажіотаж десь навіть заважає – ви не повірите, настільки "вибухає" інстаграм у Артема Довбика і в мене після таких новин. На екранах смартфона постійно повідомлення – Come to Besiktas, Come to Galatasaray, Come to Trabzonspor, Come to Fenerbahce,

– сказав Люндовський.

Що відомо про Довбика