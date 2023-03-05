Асоціація національних олімпійських комітетів Африки (АНОКА) проголосувала за повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань. Африканці вирішили закрити очі на дії терористів.

Наприкінці січня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет вирішив послабити санкції проти спортсменів з країн-агресорок та допустити їх до змагань. Ініціативу президента МОК Томаса Баха підтримали олімпійські комітети африканських країн.

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Африканська підмога Путіну

Проросійське рішення ухвалила Асоціація національних олімпійських комітетів Африки. На своїй черговій 59-й сесії в Нуакшоті (Мавританія) члени виконавчого комітету одноголосно підтримали відповідну резолюцію.

Африканська асоціація заявила що її рішення узгоджується з позицією МОК і його президента Томаса Баха і "дозволить російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх в Парижі 2024 року в умовах повного нейтралітету".

Президент АНОКА Мустафа Берраф у найкращих версіях "темників" Кремля повторив тезу, що "політика не може чинити тиск на спорт".