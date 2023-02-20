Міжнародний олімпійський комітет на річницю повномасштабної агресії Росії проти України вирішив послабити санкції до спортсменів з держави-терориста. Такі наміри МОК викликали хвилю обурення у цивілізованому світі.
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Уряди 34 країн звернулися до МОК з вимогою відсторонення Росії від Олімпіади в Парижі 2024 року. Комітет має дати чітке визначення поняттю "нейтральності".
Побоювання союзників України
У опублікованій заяві союзники України вказали на зв'язок між спортом та армією у Росії та Білорусі.
Тісні зв'язки та приналежність між російськими спортсменами та російськими військовими викликають явне занепокоєння,
– йдеться у заяві.
Президент Росії Владімір Путін не збирається зупиняти війну в Україні. А тому немає передумов для скасування обмежень.
Немає жодних практичних причин відходити від режиму виключення для російських і білоруських спортсменів, встановленого МОК у його заяві від 28 лютого 2022 року,
– говориться у листі.
Таким чином, заборона на участь спортсменів з Росії та Білорусі у міжнародних змаганнях повинна тривати.
"Поки ці фундаментальні проблеми та суттєва відсутність ясності та конкретних деталей щодо працездатної моделі "нейтралітету" , ми не погоджуємося з тим, що російських і білоруських спортсменів слід повертати до змагань", – написано у заяві.
Лист підписали уряди 34 держав, в тому числі Франція – організатор Олімпійських ігор 2024. Це додасть головного болю чиновникам МОК, адже Париж вперше з 1924 року прийматиме Олімпіаду.